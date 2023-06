Více jak rok se skrýval před rukou zákona, nyní už je však opět ve vazbě. Náchodští kriminalisté v těchto dnech obvinili z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci jim dobře známého recidivistu, který se před nimi ukrýval v zahraničí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Korsika, Belgie, Holandsko, Finsko, Norsko, Švédsko a nakonec Dánsko, zde všude se měl osmatřicetiletý muž skrývat. Přitom byl v minulosti v České republice již 17x, v Německu 6x, ve Švédsku, Rakousku a Dánsku 1x soudně trestán.

Kriminalisté ho viní z toho, že měl od února loňského roku nejdříve vniknout do prodejny a odcizit finanční hotovost spolu s elektronikou. Zároveň v dalších sedmi případech měl vniknout do rodinných domů, kde byl však ve čtyřech případech majiteli překvapen, a tak se mu nepodařilo nic odcizit. Rovněž měl vniknout do restaurace, odkud měl odcizit odloženou číšnickou peněženku s hotovostí. Škoda nakonec přesáhla 90 tisíc korun.

Na muže byl vydán Evropský zatýkací rozkaz, na základě kterého byl v Dánsku zatčen a vydán do České republiky. Soud vyhověl návrhu na uvalení vazby. Muži nyní hrozí za přečin krádeže, porušení domovní svobody a poškození cizí věci v případě prokázání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.