Soud sáhl po trestu na spodní hranici sazby, vzal totiž v potaz polehčující okolnosti jako přiznání, následné prohlášení viny obžalovaného nebo to, že muž nebyl doposud trestán. „Obžalovaný věrohodně projevil lítost,“ zdůvodnil soudce Jan Šlosar a dodal, že se jednalo o jeho okamžitý zkrat.

Syn se ke svému činu přiznal. Jeho lítost a trestní bezúhonnost mu pomohla k nižšímu trestu.

Přestože se začátek soudu odkládal, samotný proces trval ve středu 4. ledna jen jeden den. Muž prohlásil vinu, a tím přispěl ke skončení líčení bez zbytečných průtahů. „Upřímně svého činu lituji. Budu si to vyčítat do konce života,“ řekl obžalovaný útočník.

Obžalovaný sdělil, že se s matkou hádal hlavně kvůli svému pití a odchodu ze zaměstnání. „Matce vadilo, že hodně piju a že jsem v zaměstnání šel hlavou proti zdi,“ přiblížil před soudem.

Čin se stal loni 30. března odpoledne ve Vysokém Mýtě, kde žena se svým synem bydlela. „Můj záměr to nebyl. V žádném případě bych si v životě nemyslel, že jsem schopen někoho zabít. Měl jsem ji opravdu rád, každý den si říkám proč. Kdo se do takové situace nikdy nedostal, nemůže to pochopit,“ těžce popisoval obžalovaný před soudem.

Muž neměl stálou práci, protože se podle svých slov léčil s rakovinou. A dostal se tak do dluhů. Podle soudních znalců má muž podprůměrný intelekt a problémy řešil alkoholem. „Obviněný trpěl závislostí na alkoholu, jinou chorobou netrpí,“ uvedl ve svém znaleckém posudku psycholog Jaroslav Zvěřina. „Pil jsem hodně. Už jsem to ani neovládal,“ potvrdil obžalovaný.

Zdroj: Nikola Remešová

14 ran nožem, pak pokus o sebevraždu

Co se osudného dne stalo? Smrti podle obžaloby předcházela slovní hádka. „Ženu fyzicky napadl za použití kuchyňského nože s černou rukojetí celkové délky 34 centimetrů, s délkou čepele 20 centimetrů, způsobil 14 bodnořezných ran,“ popsala státní zástupkyně Lenka Faltusová. Charakter poranění na rukou také podle soudu svědčil o tom, že se žena bránila. Ženě už nedokázali pomoci ani přivolaní lékaři, svým poraněním na místě podlehla. Osudnou se jí podle lékařských znalců stala rána do srdce.

Muž po brutálním útoku na matku obrátil nůž proti sobě, s pobodaným břichem se pak sám šel udat na policii. Cestou se však ještě stavil pro plechovku piva.

„Muž zavolal své sestře ještě z bytu matky. Sdělil jí, že je maminka mrtvá, že se sám pobodal a že se jde udat,“ vylíčil už dříve vedoucí krajské kriminálky Milan Šimek.

Na policejní stanici dokonce muž v batohu přinesl nůž, který k jejímu usmrcení použil.

Muž se rozhodl vzdát práva na odvolání. Státní zástupkyně si ale ponechala lhůtu na odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

Zdravotní stav dotyčného se ale rychle zhoršoval, byl proto převezen do pardubické nemocnice, kde se podrobil operaci. O den později se jeho stav výrazně zlepšil, což umožnilo jednání o vazbě přímo v nemocnici, ze které byl muž i s obviněním ze zvlášť závažného zločinu vraždy eskortován.

Zmíněná sestra obžalovaného přišla ve středu k soudu vypovídat. Svého bratra se snažila bránit. „Bratr maminku moc miloval, byl to syn i kamarád,“ vypověděla sestra obžalovaného. „Občas ty hádky byly, ale nebyly agresivní. Dělali všechno spolu. Nedokážeme si vysvětlit, co se ten den stalo,“ dodala.

„Pan obžalovaný není osobou agresivní. Pokud jde o jeho postoj k tomu činu, není pochyb, že toho upřímně lituje. Po činu se navíc pokusil o sebevraždu,“ doplnil ji obhájce Ondřej Filip.

