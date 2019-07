Dva muži z Broumovska si odnesli z obchodu větší množství alkoholu a drogérie za více než 30 tisíc korun bez placení. Jejich aktivity jim v sobotu překazil zaměstnanec obchodu a policie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Policejní mluvčí Eva Prachařová včera informovala, že dvojice mužů vešla do marketu opakovaně. „Zájem mužů o alkohol a drogérii nakonec vyústil v akci, při které si nakládali zboží rovnou do přinesených tašek, odnášeli z prodejny bez placení a nakládali do auta,“ uvedla mluvčí.