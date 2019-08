"Pod záminkou vymožení pohledávek či jejich odkoupení oslovovali i pod skrytou identitou vytipované právnické či fyzické osoby v postavení věřitelů. Těm měli jménem existující fyzické osoby podnikatele nabízet, že pohledávky pro ně vymohou, přičemž tuto činnost si nechávaly od nich potvrzovat smluvně či prostřednictvím plných mocí," popsala taktiku podvodné skupiny policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Po tomto úvodním kroku jim následně poškození měli zasílat na předem určený bankovní účet zálohy. Přitom byli ujišťováni o tom, že dlužné částky jsou pro ně průběžně vymáhány. "K faktickému vymáhání pohledávek však nikdy nedošlo, a ve chvíli, kdy chtěli takto smluvně zavázaní klienti od smlouvy odstoupit a vrátit své podvodem vyplacené zálohy zpět z důvodu vypršení lhůty pro vymožení svých pohledávek, bylo již pozdě. Peníze skupina osob již využila pro svou vlastní potřebu," dodala Magdaléna Vlčková, že falešní vymahači své klienty tak úmyslně uvedli v omyl a sebe obohatili celkem o více než milion korun. "V některých případech se jednalo o částky v řádu tisíců, v jiných o desetitisíce. Nejvyšší částka, o kterou jeden z pětatřiceti poškozených přišel, byla 142 tisíc korun," upřesnila policejní mluvčí s tím, že osoby si při páchání trestné činnosti počínaly fundovaně, jejich znalosti v oblasti vymáhání pohledávek byly velké.

Čtyřčlennou skupinu osob policisté zatkli 27. srpna 2019 a obvinili ze spáchání podvodu. Třem mužům ve věku 36, 44 a 31 let kladou za vinu spáchání přečinu podvod, kdy každému z nich hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody ve výši až pěti let. "Pětadvacetileté ženě klademe za vinu spáchání zločinu podvod, kdy svým jednáním způsobila značnou škodu, za což jí v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až v trvání osmi let," naznačila Magdaléna Vlčková budoucnost povedeného kvarteta, jehož členové mají již za sebou trestní minulost. Jeden z mužů je ve výkonu trestu dokonce aktuálně.

Rozkrytí celého případu nebylo pro kriminalisty náchodského územního odboru, kteří na případu pracují ve spolupráci s kriminalisty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, nic jednoduchého, jen spisový materiál týkající se pětatřiceti podvedených osob napříč celou republikou čítá v této prvotní fázi vyšetřování už téměř tři tisíce stran.

Anna Špreňarová