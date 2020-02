Už v loňském roce zkontrolovali přibližně 50 chat v osadě Ostrovy a v Pekelském údolí podél cesty k Peklu. Tento týden obcházeli chaty v oblasti Lipí a znovu se vydali i do Pekelského údolí. Obešli zhruba 40 chat, které po kontrole označili vzkazem pro majitele: „Vaše chata byla zkontrolována v průběhu měsíce ledna 2020“. Na chatové oblasti se strážníci zaměřili z několika důvodů.

„Tím prvním důvodem byla snaha zjistit, zda některý objekt nebyl narušen nezvanými hosty, kteří by si mohli odnést cenné věci, dalším důvodem bylo možné odhalení lidí bez domova, kteří by v opuštěných chatkách mohli nalézt úkryt před mrazivým počasím.“ vysvětlili strážníci. A jak kontrola dopadla? Podle strážníků pouze jedna chatka neměla zabezpečené dveře petlicí. Majitelé by to měli neodkladně napravit.