Mladiství v nočních podnicích pijí a kouří, přistihl je HAD

Nalévání alkoholu dětem a mladistvým pod 18 let, kouření, drogy a hazard, to bylo téma víkendových kontrol v rámci letošní celostátní akce HAD neboli „Hazard, alkohol, drogy“, které na Náchodsku uskutečnili policisté společně s pracovníky České obchodní inspekce, Krajské hygienické stanice a Celní správy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Střihavková