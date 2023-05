Osmnáctiletá dívka vešla v pondělí okolo půl čtvrté odpoledne do klenotnictví v Jaroměři, kde si prohlížela vystavené zboží. Posléze měla požádat prodavačku, pod smyšlenou záminkou koupě šperku jako daru pro otce, zda by ji mohla ukázat 4 zlaté řetízky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Ve chvíli, kdy do prodejny vstoupila další zákaznice, zřejmě využila nepozornosti prodavačky a šperky za více jak 35 tisíc korun z plátna strhla a vyběhla z obchodu. Dívku začala okamžitě pronásledovat obsluha klenotnictví. Na to zareagovali dva muži, kteří byli nedaleko a postavili se dívce do cesty. Jelikož se jim vysmekla, běželi za ní a následně ji jeden z nich dostihl. Policisté si ženu převzali a skončila v policejní cele.

Ve zkráceném přípravném řízení ji bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což ji hrozí až dva roky za mřížemi.

Z krádeže v klenotnictvíZdroj: PČR