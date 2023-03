Následně pak v době od 9. února do 3. března 2023 pod záminkou obchodu s kryptoměnou, měla vylákat od poškozeného 669 tisíc korun, které postupně poslal na kryptoměnové peněženky. Jelikož muž měl ze začátku vidět, že se peníze úročí, nenapadlo ho, že by se mohlo jednat o podvod. Jakmile však chtěl peníze vybrat, nebylo mu to umožněno a účet mu měl být zablokován.