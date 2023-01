"K posprejování části fasády bytového domu došlo v České Skalici v ulici Na Kamenci v době od neděle 15. do soboty 21. ledna 2023. Dosud neznámý sprejer zde měl nasprejovat oranžovou barvou tvar připomínající kosočtverec. Způsobená škoda se v tomto případě pohybuje kolem 8 tisíc korun," sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Rychnovští policisté evidují dokonce dva případy posprejování. V jednom případě jako plátno posloužily dveře záchodků na vlakovém nádraží v Rychnově nad Kněžnou, parapet okna a kovové lavičky, na nichž tvořil lihovým fixem. Způsobená škoda je 5 tisíc korun.

"Ve druhém případě došlo v době od 18. do 22. ledna v Rychnově nad Kněžnou v ulici Obránců míru k posprejování garáže, kde se škoda vyšplhala k 15 tisícům korun. Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 do 24 let. Sprejerství je přitom již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení," upozornila Konečná.

Policisté v této souvislosti žádají, pokud by kdokoli mohl poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k jejich dopadení, aby se obrátil na bezplatnou telefonní linku 158.