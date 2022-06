Muž je nyní ve vazbě. Za zločin vraždy mu hrozí až výjimečný trest. Jaroslav se opakovaně léčil na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Podle informací Deníku tam byl více než stálým hostem. Od roku 2008 to bylo minimálně v jedenácti případech. „Na soudě jsme řešili v souvislosti s tímto člověkem jedenáct věcí, které se týkaly psychiatrické nemocnice,“ potvrdila mluvčí havlíčkobrodského soudu Jana Panská.

Konkrétní důvody, kvůli nimž Jaroslav U. v léčebně pobýval, nejsou známy. Deníku se podařilo pouze zjistit, že měl dlouhodobé psychické problémy. S největší pravděpodobností to bylo kvůli paranoidní schizofrenii. „Ke konkrétnímu pacientovi vám nemohu říct žádné informace. Podléhají lékařskému tajemství. Nemohu vám sdělit ani to, zda byl u nás tento člověk hospitalizován,“ řekla Deníku ředitelka havlíčkobrodského ústavu Markéta Holubová.

Zatím poslední záznam o pobytu obviněného mají na soudu z loňského září. Okolnosti byly vždy podobné. Když Jaroslava U. do léčebny dopravili, nebyl ochotný podepsat souhlas s umístěním v léčebně, proto musela nemocnice oslovit soud. „Soud o umístění osob do léčebny proti jejich vůli rozhoduje ve chvíli, kdy jsou například oni sami či jejich okolí ohroženi na životě,“ podotkla Panská.

V případě Jaroslava U., to ale bylo vždy tak, že po převozu do léčebny a jeho krátkodobém zaléčení dobrovolně souhlas podepsal. „V takovém případě pak soud řízení automaticky zastavuje,“ doplnila Panská.

Zda byl Jaroslav U. hospitalizován v psychiatrické nemocnici naposledy loni v září, či to bylo i poté, není úplně jasné. Soud už žádnou žádost od té doby neeviduje a vedení ústavu to odmítá komentovat. Deník nedohledal ani žádnou informaci o tom, že by měl soudem nařízenou ústavní psychiatrickou léčbu.

V každém případě je jisté, že kriminalisté požádají některého ze znalců, aby na obviněného vypracoval aktuální psychiatrický posudek. Ten jistě o informace požádá i ošetřující lékaře z havlíčkobrodské léčebny. Pokud se potvrdí zmiňovaná diagnóza paranoidní schizofrenie, není vyloučeno, že Jaroslav U. může být pro nepříčetnost zbaven trestní odpovědnosti.



Poslední slovo ale bude mít opět soud. Ten musí rozhodnout, zda byl v době činu skutečně nepříčetný, případně mu nařídit léčbu v některém psychiatrickém ústavu, či ho rovnou poslat do detenčního zařízení.