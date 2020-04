Hradec Králové – Tisíce stran trestních spisů čekají v kancelářích na to, až je předsedové senátu Krajského soudu v Hradci Králové vezmou do soudní síně a zkonfrontují je s obžalovanými. V době mimořádných opatření kvůli hrozbě koronaviru totiž zdejší soud jel na „půl plynu“.

Královéhradecký krajský soud | Foto: Archiv HD

„Zatímco v jiných měsících se tu projednají stovky případů, tak nyní to jsou jednotky až desítky,“ uvedl mluvčí soudu Jan Kulhánek a dodal, že jednou z prvních kauz, kterou by se po osiření síní mohl soud po útlumu zabývat, by měla být kauza střílejícího novináře Miroslava Dostálka, jehož případ loni v červenci otřásl Rychnovem nad Kněžnou.