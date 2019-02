Hradec Králové - Výslechy napadené kadeřnice, jednoho znalce, dvou svědků, závěrečné návrhy a pak rozsudek. Tak by měl vypadat soudný den v případu Lukáš Nečesaný, který připadne na čtvrtek 24. března.

Lukáš Nečesaný u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Související článek o případu u soudu ze středy ČTĚTE ZDE.

Je to proces plný emocí. Není divu, jde o budoucnost mladého kluka, třiadvacetiletého Lukáše Nečesaného. Ten je obžalován, že v únoru 2013 brutálně napadl v Hořicích kadeřnici a sebral jí deset tisíc korun.

Už jednou byl za pokus o vraždu odsouzen, po intervenci od ministryně spravedlnosti však verdikt Nejvyšší soud zrušil. A Nečesaného propustil na svobodu.

Včera pokračovalo obnovené líčení, jež začalo v září minulého roku. Těsně před Velikonocemi, což je za měsíc, chce předseda senátu Jiří Vacek (Nečesaného soudil už v roce 2013) vynést rozsudek.

„Věřme, že nevinný kluk bude moci plně žít a že se zbavíme toho stresu ze soudu," řekl mladíkův otec Luděk Nečesaný, který svým úsilím dosáhl obnovení procesu.

Také ve středu kritizoval chování policie, především sběr pachových stop na místě činu. „Jednalo se o standardní zajištění místa činu. Nejdřív se dělá ohledání, vše se zanese do protokolu a poté takzvané dohledání," popsal policista Václa Řežábek, co se podle něj dělo v kadeřnictví po brutálním útoku.

On a jeho kolegové prý použili speciální obleky, roušky, návleky na boty i chirurgické rukavice. Jen vyšetřovatel případu měl pouze rukavice. „Ale ten dělal protokol," upozornil Řežábek.

Obhajoba přesto považuje práci policistů za zfušovanou. Navíc jí vadí, že jeden z vyšetřovatelů pomáhal s dohledem na napadenou ženu. Ta totiž o ochranu pořádala na jaře minulého roku, když byl Nečesaný propuštěn.

U soudu konaném v září pak prohlásila: „Udělal mi to on. Jsem kadeřnice, poznám ho podle vlasů." Obhajoba i soud si pak vyžádaly znalecké posudky, zda je možné, aby se jí vrátila paměť. Ty vyznívají velmi nejednoznačně, odborníci připouštějí, že jednu část paměti má žena narušenou, ale také upozorňují, že se při tomto hodnocení ocitli na „tenkém ledě".

Petr Kozelek, jeden z povolaných znalců, však řekl, že se paměť může obnovit i po amnézii a po tak velkém zranění, jako měla hořická kadeřnice. „Závisí to na rozsahu poškození mozku," řekl holohlavý psychiatr.

Její myšlenky však mohly ovlivnit i další záležitosti. Například debaty s dalšími lidmi či popis případu ve sdělovacích prostředcích. Také v tomto jde podle znalců o odhady a teorie.

První rekognici ovlivnily léky, které ženu udržovaly v umělém spánku

Je to moment, který využívají obě strany v procesu jako svou zbraň. Jde o rekognici, tedy jakýsi test napadené krátce poté, co ji kdosi zmlátil v jejím kadeřnictví v Hořicích. Při ní žena nejprve ukázala na Lukáše Nečesaného, ale poté už verdikt nezopakovala.

Také o této chvíli mluvil včera u soudu znalec Miloslav Kopeček. Podle něj její chování ovlivnily léky, které ji kvůli úrazu udržovaly v umělém spánku. Odborník však nerozklíčoval, jakým směrem – zda se projevily při jejím prvním skutku, nebo spíše při druhém.

„Na záznamu z rekongice byly jasně vidět známky podrážděnosti. To je ale naprosto normální u pacientů, kteří jsou najednou odkloněni od léků," prohlásil znalec. „Paní nebyla schopná udržet pozornost, a proto byla rekognice předčasně ukončena."