/FOTO, VIDEO/ Žádné auto, motocykl nebo autobus, ale kolečkové brusle zvolil 37letý muž na Trutnovsku k pašování léků s pseudoefedrinem. Snaha být nenápadný ale nevyšla, chytili ho celníci.

Když ho po desáté večer viděli na bruslích s nacpaným batohem na zádech, bylo jim to divné. Rozhodli se ho zastavit, ale on se rychle otočil a ujížděl. Po několika metrech změnil trasu a prchl před nimi do lesa. Po chvíli a neúspěšné jízdě mezi stromy se ale vrátil, již bez batohu k silnici, sedl si do příkopu a nechal si nasadit pouta.