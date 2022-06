Po několika zákazech řízení sedl výrostek za volant znovu. Teď ho už čeká vězení

/VIDEO/ Kluk, kterému je sotva 18 let, už má za sebou z ještě ranějšího mládí několik zákazů řízení. To mu nezabránilo, aby v Pěkově u Broumova sedl za volant znovu. Už je to pro něj asi sport. Tentokrát, protože dosáhl plnoletosti, ho však nejspíš čeká vězení. Když jeho BMW policisté honili, zkusil ještě na polní cestě přesednout na zadní sedačku. Podívejte se na zadržení mladíka ve videu.

Zadržení 18letého mladíka, který sedl znovu za volant přes několik zákazů řízení. | Foto: Policie ČR