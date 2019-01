Broumov - Společnost Vodovody a kanalizace Náchod (VAK) upozornila, že je možné, že se v Broumově vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávaly za pracovníky nebo spolupracovníky VAKu a chtěly vpustit do domu kvůli výměně vodoměru.

Vodoměr. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Pozor na podvodné jednání

„Proto jsme raději obyvatele upozornili, aby si dávali pozor, aby nedocházelo k podvodnému jednání. Výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti VAK Náchod, kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se služebním průkazem," vysvětlil provozní náměstek ředitele společnosti Karel Vaněk.

Výjimkou jsou výměny bytových vodoměrů, což VAK Náchod neprovádí.

Dále se objevil případ, kdy se jedna pražská firma vydávala za spolupracovníky náchodských vodáren a nabízela čistění kanalizačních přípojek. Vodárny však upozornily, že s ní nemají žádný smluvní vztah a pro VAK tedy nepracuje.

„Máme v ruce i doklad, který ta firma vystavila za práci na čištění kanalizačních přípojek a myslíme si, že se nejedná o seriozní zakázku. Lidé by se měli přesvědčit, když je někdo takto osloví, jestli skutečně pracuje na objednávku VAK Náchod," upozorňuje Karel Vaněk.

Není vyloučeno, že podobné pokusy o podvodné zakázky se mohou vyskytnout i v jiných místech. S případnými dotazy se lidé mohou obrátit na vodárenský dispečink v Náchodě na telefonu 491 419 222.

Případy, kdy podvodníci či zloději zkouší různé triky a vydávají se nejen za pracovníky vodáren, ale třeba i plynáren či elektráren, nejsou výjimečné. Varuje před nimi i policie.

„Obecně lze lidem poradit, aby si nechali předložit průkaz zaměstnance a pokud mají nějaké pochybnosti, aby si je ověřili přímo v té společnosti ještě předtím, než vpustí někoho do bytu nebo domku," radí náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Některé případy ani nejsou přímo podvodným jednáním, avšak třeba nátlakovými fintami různých prodejců. Přímo na Broumovsku policisté v poslední době prověřovali oznámení od občanů, že po sídlišti chodili lidé, kteří se snažili občany přesvědčit na změnu energetické společnosti a uzavření smlouvy o odběru elektrické energie.

„Tam se však nejednalo o podvodníky, ale spíše o šlo o nátlakové a manipulativní jednání zástupců společnosti. I v těchto případech bychom chtěli občany varovat, aby si raději vše rozmysleli, zvážili pro a proti a nechali si vysvětlit všechny podobnosti. V drtivé většině případů totiž žádné takové změny nepotřebují. Prodejcům ani nejde o to, jak mohou občané ušetřit, ale o získání provize za prodej služby," dodává Prachařová.

Terčem bývají senioři

Co se podvodníků týče, ti se zaměřují především na seniory. Snaží se jim pod nějakou záminkou vetřít do obydlí, tam si buď okouknou byt na později nebo se nenápadně vloudí ještě další osoba, která krade. Zajímají je hlavně peníze a cennosti. „V těchto případech důrazně doporučujeme nevpouštět nikoho cizího do bytu. Nabízené zboží nebo služby nikdo z lidí nepotřebuje. Budeme rádi, když zvednou telefon,vytočí linku 158 a informaci, že je chtěl někdo navštívit, hned sdělí policii," upozorňuje Prachařová.

Letos ještě žádný případ krádeže tímto způsobem policisté nevyšetřovali. Vloni policisté řešili čtyři takové případy a ukradené částky peněz se pohybovaly od pěti až do osmdesáti tisíc korun. „Pachatelé jsou obtížně dopadnutelní, protože přijíždějí a odjíždějí automobily. Na žádném místě se dlouho nezdrží. Přesto jsme dva případy objasnili. Jednalo se o skupinu, vlastně rodinu ze Severní Moravy, která vyrážela krást po celé republice," dodává Prachařová.