VIDEO: Police pátrá po svědkovi trestné činnosti

Redakce

Náchodští policisté pátrají po totožnosti muže z videa, který by mohl pomoci objasnit trestný čin porušování domovní svobody, kdy měl do neuzamčeného bytu vstoupit neznámý pachatel. Zde ho však vyrušila obyvatelka bytu, kterou zřejmě nečekal a tak byt rychle opustil, aniž by cokoli odcizil.

Poznáte muže na videu? | Video: PČR