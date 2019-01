Hradec Králové, Špindlerův Mlýn - V souvislosti s tragickým pádem nákladní lanovky, který se odehrál před dvěma lety ve Špindlerově Mlýně, policie obvinila jejího provozovatele.

Chata Bumbálka | Foto: Archiv

Do nákladní lanovky osudného večera nasedli lidé, aby se přepravili do horské chaty. Cestou však prasklo tažné lano a lanovka se zřítila asi z desetimetrové výšky. Při pádu přišel o život osmatřicetiletý muž, další dvě ženy a dvě děti ve věku 11 a pěti let utrpěly těžká zranění.

Opotřebené lano nevydrželo

Policie zjistila, že v dolní stanici lanovky nebylo žádné upozornění, aby se nákladní lanovkou nepřepravovali lidé, a při vyšetřování se navíc ukázalo, že hosté lanovkou do chaty jezdili i jindy. „Je zřejmé, že provozovatel, který je zároveň i strojníkem lanovky, nedbal, že se jedná o nákladní lanovku typu lehké lesní lanové dráhy, jejímž účelem bylo zajištění celoročního provozu chaty, její zásobování potravinami a odvoz komunálního odpadu," informovala policejní mluvčí Ivana Ježková.

„Z vyšetřování je také zřejmé, že provozovatel neprováděl povinné kontroly lanového zařízení a o kontrolách nevedl povinnou evidenci," sdělila mluvčí. Podle znalců, které policie k případu přizvala, vykazovalo přetržené lano vysoký stupeň opotřebení. Při poslední jízdě opotřebené lano nevydrželo zátěž přetížené klece a přetrhlo se.

Pětačtyřicetiletého provozovatele lanovky vyšetřovatel obvinil ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Obviněnému muži v případě uznání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody od jednoho do šesti let," upozornila mluvčí.

Rodina s dětmi na konci listopadu roku 2013 cestovala na chatu Bumbálka v lokalitě Přední Labská. Po pádu lanovky musely být zraněné děti i ženy být dlouhodobě v nemocniční péči. Jedna z žen utrpěla zlomeninu bérce a zranění oka, druhá musela kvůli krvácení do mozku podstoupit operaci.

Vyšetřování trvá už dva roky. Policie musela vyslechnout množství svědků a zadat množství znaleckých posudků, odborných zpráv a vyjádření. Kromě znalců v oborech soudního lékařství a znalců v oboru strojírenství se k věci vyjádřil i soudní znalec z oboru defektoskopie, metalografie a technické diagnostiky.

Případem se zabývala také Drážní inspekce, zjistila však, že zařízení není lanovou dráhou, jak o ní hovoří zákon o drahách, takže do kompetence inspekce nespadá.

Obviněná matka

V případu spadlé lanovky padla první obvinění už v únoru. Policie obvinila 44letou matku dvou zraněných dětí z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Událost je o to tragičtější, že při nehodě zemřel otec dětí a oba rodiče podle všeho jednali ze svého pohledu v dobrém úmyslu. V tu dobu byly totiž v Krkonoších velmi špatné klimatické podmínky a oni chtěli děti uchránit před namáhavou cestou na chatu… Bohužel ale pro cestu zvolili lanovku, která zcela jednoznačně nebyla určená pro přepravu osob," uvedla tehdy policie. Podle vyšetřovatelů je rodič či zákonný zástupce ze zákona povinen chránit nezletilé děti před všemi riziky, které je mohou poškodit. „A v tomto případě děti byly, byť nedbalostně vystaveny riziku," podotkla Ivana Ježková.

Ženu soud v Trutnově uznal vinou, ale upustil od jejího potrestání. Obvinění zemřelého muže bylo zastaveno.