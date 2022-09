Po oznámení loupeže na lince 158 policisté okamžitě začali po vozidle a pachatelích pátrat. U Petrovic na odcizené auto hlídka narazila a snažila se ho zastavit. Na světelnou a zvukovou výzvu však řidič nereagoval a dále ujížděl směrem na Polici nad Metují, kde po projetí města vyjel směrem na Bezděkov nad Metují.

"Na rovince v Bezděkově za jízdy spolujezdec vyhodil na silnici elektrocentrálu, které se naštěstí hlídce podařilo vyhnout. Další vyslaná hlídka mu u hotelu Na Mýtě v Bezděkově roztáhla zastavovací pásy, které mu propíchaly pneumatiky. Řidič na propíchnutých pneumatikách dokázal ujet přibližně dalších 300 metrů a poté u železničního přejezdu zastavili. On i spolujezdec z auta vyskočili a dali se na útěk. Hlídka je začala pronásledovat, ale bohužel je po nějaké době ve velmi nepřístupném terénu ztratila z dohledu a již se je ve strmých svazích a skaliskách nepodařilo najít. Na pomoc při pátrání byl přivolán i policejní vrtulník. Bohužel ani on nebyl úspěšný," popsala dramatický úprk zlodějů Iva Kormošová.

Podařilo se však zjistit totožnost pachatelů. Jednalo se o muže ve věku 36 a 39 let. Po starším bylo již od května vyhlášeno celostátní pátrání k dodání do vězení, kde si měl odpykat 10měsíční trest za zanedbání povinné výživy a 9měsíční za ublížení na zdraví. Je jedním z aktérů v případu těžkého ublížení na zdraví, o kterém policie informovala v polovině května letošního roku a u kterého již ukončila vyšetřování a státní zástupce podal obžalobu. Oba muži mají několik záznamů v rejstříku trestů. Za trestný čin loupeže jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.