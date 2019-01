Náchod - Obdobně rozsáhlý případ pohlavního zneužívání a znásilnění nezletilých hochů kriminalisté nepamatují. „Nevylučujeme však, že dětí může být víc,“ uvedla tisková mluvčí královéhradecké policie Ivana Ježková.

Otřesný případ nebývalého rozsahu mají nyní na stole kriminalisté z Královéhradeckého kraje. Z trestného činu pohlavního zneužívání a znásilnění podezírají 55letého muže, který se tohoto jednání měl dopustit minimálně na čtyřech chlapcích. Ti byli ve věku od pouhých 13 do 15 let.



„Nevylučujeme však, že dětí může být víc,“ prozradila Deníku tisková mluvčí královéhradecké policie Ivana Ježková. Obviněný je již ve vazbě.

„Případ je momentálně hodně živý, stále ho prošetřujeme a s ohledem na citlivost celé věci, presumpci neviny podezřelého a ochranu osobních údajů poškozených zatím nemůžeme říct více,“ uvedla Ježková.



Obdobně rozsáhlý případ pohlavního zneužívání a znásilnění několika nezletilých chlapců policisté nepamatují. Přesto případy zneužívání dětí nejsou zas až tak úplně výjimečné. Většinou se však jedná o zneužívání jednoho nezletilého, nikoliv hned několika.

Jedním z posledních případů, který nyní prošetřuje Krajský soud v Hradci Králové, je spis Jana Johanna Erbena. Ten čelí obžalobě, kdy si měl se svým šestiletým synem užívat sexuální hrátky, které skrýval za dětskou hru. „Obžalovaný měl přimět chlapce, aby si svlékl kalhoty i spodní prádlo, přičemž on sám byl také vysvlečený. Oba drželi v rukou své penisy a tloukli s nimi o sebe, jakoby se jednalo o šermování s meči,“ zní část obžaloby.



Erben není jediným sexuálním pedofilem. K dvanáctiletému trestu odnětí svobody byl minulý týden odsouzen padesátiletý Ladislav Čajan. Několik let zneužíval svou nezletilou nevlastní dceru. Poprvé k činu došlo v jejích pouhých šesti letech.



Jedním z nejznámějších případů, jenž projednával hradecký krajský soud, byla kauza sbormistra Bambiny di Praga Bohumila Kulínského. Ten byl odsouzen za to, že na zájezdech a soustředěních osahával celkem 19 svých mladých svěřenkyň na intimních partiích, přičemž s šesti z nich také souložil. Osmi z jeho obětí nebylo v době zneužití 15 let.



Za pohlavní zneužívání mu hrozilo až deset let za mřížemi. Krajský soud v Hradci Králové sbormistrovi původně uložil tříletou podmínku, pražský vrchní soud však trest zpřísnil a poslal ho do věznice s dozorem. Tam si má Kulínský odpykat pět a půl roku.

JIŘÍ ŠPREŇAR, SILVIE ŠPRYŇAROVÁ