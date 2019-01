Královéhradecko - Nejhorší a velmi časté podvody páchají kriminálníci na starších spoluobčanech. Často z nich pod různou záminkou vylákají peníze nebo je jednoduše okradou.

O dva více trestných činů a o čtyři procenta vyšší objasněnost těchto činů. Taková je loňská bilance královéhradecké policie oproti roku 2012.

V kraji policisté loni zaznamenali 10 787 trestných činů, z nich 51,24 procenta objasnili. Stíhali celkem 5067 osob, z toho bylo více než 56,34 procenta recidivistů. Škody způsobené kriminalitou vloni dosáhly 774 milionů korun, což je o téměř 90 milionů korun méně než v roce 2012. Policisté v kraji vloni evidovali celkem 5856 případů majetkové kriminality, nejčastěji krádeže.

Podle policistů zůstává v kraji závažným problémem kriminalita na seniorech. „Pachatelé je kontaktují pod smyšlenou legendou. Poté co se dostanou do bytu, tak je okradou," řekl náměstek ředitele královéhradecké policie Jiří Karásek. V roce 2013 bylo v kraji napadeno 146 lidí starších 60 let, což je o 24 více než v roce 2012.

Nevadilo jim dojíždět

„Byla odhalena jedna skupina, která sem dojížděla z Ostravska a působila v celé České republice, ale těch skupin je více, takže je velmi obtížné tuto trestnou činnost odhalovat," vysvětlil Karásek.

Policisté loni v hradeckém kraji vyjížděli k 11 vraždám či pokusům o ně, což je stejný počet jako v roce 2012. „V osmi případech se jednalo o pokusy, tři byly dokonané a všechny jsou již objasněné," potvrdil Karásek. Policisté například vyšetřovali červnový útok na devětadvacetiletou ženu, kterou cestou z diskotéky v Hradci Králové napadl se sexuálním motivem šestnáctiletý mladík. Následně se ji pokusil zavraždit.

Drog přibývá

Také počet trestných činů souvisejících s výrobou a prodejem drog v kraji loni meziročně stoupl o téměř 40 procent. V roce 2013 policisté vyšetřovali 161 trestných činů, což je o 44 více než o rok dříve. Policisté obvinili 146 lidí, většina zadržených se dopouští drogových deliktů opakovaně.

„Odhalili jsme více pěstíren, více případů výroby pervitinu," dodal Jiří Karásek. Policisté například odhalili velkou vnitřní pěstírnu konopí v pronajatém domě v Chlumci nad Cidlinou, ve které cizinci pěstovali pět stovek rostlin konopí. Vybavení pěstírny, ve které by v jedné sklizni bylo možné vypěstovat až 75 kilogramů marihuany, mělo hodnotu milion korun.

Policisté vloni také například obvinili skupinu několika lidí, které podezírají, že v letech 2009 až 2013 vyrobili deset kilogramů pervitinu, za který mohli získat kolem 15 milionů korun.

Podle kriminalistů se v Královéhradeckém kraji nejčastěji vyrábí a prodává pervitin a marihuana. „Tyto drogy jsou zneužívány vzhledem k jejich poměrně snadné dostupnosti a nízké ceně. Tento nárůst způsobuje možnost obchodování s kvalitní marihuanou v Polsku, kde je také snadný nákup léků zneužívaných k výrobě pervitinu," tvrdí policisté.