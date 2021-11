Opět se podle mluvčí Policie ČR Ivy Kormošové jedná o cizí státní příslušníky z jiného státu Evropské unie ve věku 34 až 39 let. "Policisté muže obvinili ze stejných trestných činů jako vazebně stíhané muže a navíc celé šestici prokázali spáchání dalších 79 skutků. Celkem se přes dvě letní sezóny v celé České republice dopustili 104 skutků. Téměř 130 poškozeným způsobili škodu za 1,5 miliónů korun," doplnila mluvčí Policie Iva Kormošová.

Jedna z poškozených se stala jejich obětí dokonce dvakrát. S obytným vozem navštívila v loňském roce jeden festival, kde ji pachatelé z auta, kde spala, odcizili 10 tisíc korun. O rok později na tom samém festivalu opět v nočních hodinách zloděje načapala v kabině auta. Po krátké potyčce muž, aniž by něco stihl odcizit, z auta utekl. Jediné, co lze obviněným přičíst k dobru je to, že nic neničili. Vyhýbali se zamčeným obydlím i autům, o to větší ale byla jejich drzost, kdy neváhali odcizit mobily nebo peněženky přímo od lidí, které je měli ve spánku na sobě.

"Celou "akci" si nejprve doma (kromě jednoho žili všichni ve stejné obci) dopodrobna promysleli a zorganizovali. V domluvený den vyrazili z bydliště a ubytovali se vždy ve stejném ubytovacím zařízení v Čechách, odkud v podvečerních hodinách vyjížděli na smluvená místa. Aby ztížili identifikaci a odhalení, různě měnili taktiku, vozidla i oblečení. Měli přesně naplánované, kdo s kým pojede, kdo bude krást a kdo hlídat a varovat druhé před hrozícím odhalením. V brzkých ranních hodinách se s lupem vraceli do místa ubytování, kde se o zisk podělili. Celé šestici mužů hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Tři zůstávají ve vazbě, ostatní jsou stíháni na svobodě," uzavřela Iva Kormošová