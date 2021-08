Podle policejních zjištění se muži nezdráhali obrat i ty, kteří například uvnitř ve stanech tou dobou spali. "V jednom případě dokonce měli vniknout v nočních hodinách do stanu, kde měl z kapsy kalhot, které měl poškozený muž v době spánku na sobě, jeden z obviněných odcizit částku přesahující osm tisíc korun," zmínila drzost "prázdninových" zlodějů policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. V dalších případech obvinění brali hotovost i z věcí, které se nacházely v době spánku v bezprostřední blízkosti poškozených.

Pachatelé nešetřili ani na agresivitě v okamžicích, kdy jim na jejich nekalosti někdo přišel. "Obvinění muži dokonce v jednom případě neváhali použít i pepřový sprej na ostrahu kempu, při snaze o zadržení je paralyzovat a s lupem utéci," zmínila gangsterské chování trojice obviněných cizinců ve věku 34 až 44 let. Muže v hledáčku kriminalistů proto v uplynulých dnech (patrně před pácháním další trestné činnosti) zadržela zásahová jednotka, neboť existoval předpoklad, že by mohli klást aktivní odpor při zadržení nebo že by dokonce mohli být tito cizinci i ozbrojeni.

Rozsáhlou a důmyslně připravovanou a prováděnou organizovanou trestnou činnost se podařilo rozplést kriminalistům náchodského oddělení obecné kriminality ve spolupráci s krajskými kriminalisty. "Mezi zatím 25 objasněnými skutky se však také například objevily i krádeže z loňského léta. Kriminalisté mužům po zadržení odebrali i osobní vozidla, která k páchání trestné činnosti používali ," doplnila Vlčková.

Mužům policisté nyní kladou za vinu spáchání u 25 prokázaných skutků hned několika trestných činů, a to v různých kombinacích. "Jde o trestné činy zločin krádeže, přečin porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny jim hrozí trest až do výše osmi let odnětí svobody," uvedla policejní mluvčí s tím, že z rozhodnutí náchodského okresního soudu jsou cizinci stíhaní vazebně.

S největší pravděpodobností se dá předpokládat, že s touto sériovou trestnou činností je spjato ještě více pachatelů. Také počet skutků, které má mít organizovaná skupina na svědomí, nebude zdaleka konečný. "Proto i celková způsobená škoda se s největší pravděpodobností může zvýšit. Pro naše kriminalisty tak vyšetřování tohoto případu zatím zdaleka nekončí," je si vědoma Magdaléna Vlčková.