Pouhých deset minut stačilo tento týden třidvacetiletému muži v Hradci Králové, aby s nožem v ruce přepadl dvě osoby. Ani v jednom případě nedošlo ke zranění a navíc ani hmotné škodě. Agresivnímu zloději se lup nepodařilo ukořistit.

Pachatel útočil nožem, naštěstí nikoho nezranil | Foto: Policie ČR

Obě přepadení se odehrály v úterý čtvrtého dubna dopoledne.

V ulicí V Lipkách ukradl muž nezletilé dívce peněženku. "Přestože následně muž s nožem v ruce máchal kolem sebe, dívce se podařilo dostat svou peněženku zpět," uvedla mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Jen o deset minut později měl ten samý pachatel v Sukových sadech měl muž opět s nožem v ruce požadovat po 52letém muži tašku. Ani zde ale nepochodil. Když začal muž volat o pomoc, lupič bez lupu utekl pryč.

VIDEO: Lidé se rozčilují nad ztrátou vnadné plavkyně. Prosí o opravu

"O pár minut později již přivolaní policisté podezřelého muže dle udaného popisu objevili u nedalekého obchodního domu, kde ho za použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní zadrželi a umístili do policejní cely. Při osobní prohlídce nůž u muže policisté nenašli. Našli ho však na okně jedné z budov v ulici Habrmanova. Jednalo se o kuchyňský nůž s délkou čepele 20 cm," popsala mluvčí.

Zdroj: Youtube

"Případy kvalifikujeme jako krádež, přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a loupež. Z těchto trestných činů je zadržený 23letý muž obviněn," dodala Kormošová.

Hrozilo, že by mladík mohl v trestné činnosti pokračovat, proto policisté podali ke státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. "Soudce návrh státního zástupce uznal. Obviněného muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let, poslal do vazby.

Obviněný muž podle policie nebyl dosud trestaný.