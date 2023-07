Náchodští kriminalisté v těchto dnech obvinili třicetiletého muže, který měl páchat majetkovou trestnou činnost. Ta měla spočívat v krádežích elektroniky, drogistického zboží a oblečení.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com/cocoparisienne

Rovněž se dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, když řídil vozidlo, a to i přes to, že měl vysloven platný zákaz řízení až do roku 2024.

Jelikož se vyhýbal nástupu trestu, pro jiné skutky, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Následně byl zatčen kolegy z obvodního oddělení Jaroměř. Ti ho odvezli k soudu, a poté byl dodán do výkonu trestu. Tam mu kriminalisté došli sdělit obvinění z dalších skutků.

Několikanásobný recidivista se měl protiprávního jednání dopouštět od března letošního roku. V současné době je tak ve věznici a obviněn z přečinu krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.