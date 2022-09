"Dotyčný měl najet do pravého odstavného pruhu, a na poslední chvíli se pokusit vyhnout zaparkovanému vozidlu, do kterého však přeto narazil. Následně měl pokračovat v jízdě a na kruhovém objezdu najet na dělící ostrůvek a narazit do dopravního značení. I tak měl pokračovat v jízdě, dokud jej nezastavila hlídka strážníků Městské policie Jaroměř," popsala mluvčí policistů Lucie Konečná.