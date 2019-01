Hradec Králové - V červnu loňského roku našel hledač pokladů v lese u Budčevsi na Jičínsku zakopané lidské ostatky. Bylo zřejmé, že oběť byla zavražděna. Zkouška DNA potvrdila, že jde o známého 57letého ruského baletního choreografa Dmitrije Brjanceva, který měl kontakty i na blízké spolupracovníky prezidenta Vladimira Putina.

V prosinci loňského roku kriminalisté obvinili z vraždy dnes 32letého Rusa Dmitrije Nikitina.



Případ začal včera projednávat hradecký krajský soud. Podle státního zástupce Milana Vacka k zavraždění Brjanceva došlo 28. června 2004 při jízdě v osobním automobilu na přesně neurčeném místě při hranici Královéhradeckého a Středočeského kraje.



„Obžalovaný nejméně čtyřikrát na poškozeného střelil do levého boku samonabíjecí pistolí a způsobil mu zranění, kterým na místě podlehl. Poté společně s řidičem vozidla Jaroslavem Rozou ukyli tělo poškozeného v lesním porostu. Přitom si přivlastnil peněženku poškozeného s finanční hotovostí ve výši nejméně osm tisíc amerických dolarů, jeho osobní doklady a cennosti,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.



Brjancev se rozhodl v ČR podnikat. Založil společnost Brad, která se zaměřila na stánky rychlého občerstvení v Praze. Jednatelem firmy ustanovil obžalovaného Nikitina. Zajištěním stánků a jejich provozu byl pověřen Jaroslav Roza. Podnikání se však špatně rozjíždělo a nepřinášelo potřebné zisky. Proto investor projektu Brjancev, který měl podezření ze zpronevěry svých peněz, přijel v červnu 2004 do ČR, což se mu stalo osudným.

Hádají se, kdo střílel

Nikitin obvinění z vraždy včera u soudu odmítl. Tvrdil, že inkriminovaný okamžik řídil vozidlo a Brjancev seděl vedle něho. Za pachatele označil Rozu, který měl střílet z Nikitinovy legálně držené pistole, kterou zanechal na zadním sedadle.



Avšak Roza tvrdil, že řídil auto on, a na oběť střílel obžalovaný. Oba se však doznali, že tělo oběti společně nejdříve ukryli v lese a druhý den je zakopali. Stalo se tak nedaleko chalupy, kterou vlastnili Rozovi rodiče.



Přestože u vraždy a zakopání oběti byli oba muži, před soudem stanul pouze Nikitin. Roza včera vypovídal jen jako korunní svědek. „Oba byli na detektoru lži a vypovídali shodně jako dnes.



Poté, co korunní svědek celé jednání popsal a označil Nikitina jako pachatele, tak on se prakticky doznal. Avšak došlo k tomu před oficiálním zahájením trestného řízení, bez účasti obhájce, proto jsou tyto výpovědi nepoužitelné,“ řekl státní zástupce Milan Vacek. Připustil i variantu, že se muži na vraždě společně domluvili a po jejím odhalení svádějí vinu jeden na druhého.



Pokud soud uzná Nikitina vinným z vraždy, hrozí mu až patnáct let vězení.