Rvačka a šest bodnutí. Hádka o odvoz dětí z Ukrajiny skončila vraždou

Alkohol, hádka, rvačka a šest bodnutí. Obžalobě z vraždy krajana čelí u Krajského soudu v Hradci Králové 41letý Ukrajinec. Oba muži se pohádali na začátku dubna o to, čí děti odveze obžalovaný jako první do bezpečí po ruské invazi na Ukrajinu. Za vraždu mu hrozí 18 let vězení.

Z vraždy krajana je obžalovaný 41letý Ukrajinec u Krajského soudu v Hradci Králové. | Video: Deník/Jiří Fremuth