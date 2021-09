Prevence Virtuální měny jsou stále aktuálnější a nabízejí nový druh financí a investic. S nimi se čím dál častěji také pojí podvody. Obětí internetového podvodu se může stát skoro každý. Největším nebezpečím v online prostředí je bohužel velký dosah. Bonusem pro potenciálního internetového podvodníka je to, že s obětmi nepřichází do fyzického kontaktu. Možností samotného nákupu bitcoinu je mnoho. Doporučujeme proto najít si důvěryhodného a osvědčeného obchodníka, přes kterého budete transakce provádět. Určitě je dobré si o daném obchodníkovi přečíst recenze a zkušenosti ostatních. Jestliže se rozhodnete pro koupi bitcoinu, musíte myslet také na bezpečnost. Ideální variantou je kryptopeněženka, jedná se o virtuální adresu, kde je nakoupená virtuální měna uložená. Policisté upozorňují na množící se podvody a nabádají občany, aby byli opatrní. Všechny informace s prodejcem spojené se snažili ověřit dříve, než pošlou „kamsi na účet“ své peníze. Při komunikaci na internetových sítích buďte obezřetní a nesdělujete žádné osobní údaje, čísla mobilních telefonů, potvrzovací kódy ani čísla účtu či platebních karet – žádné výše uvedené informace si volně neukládejte ve svém počítači.

Náchodští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili úkony trestního řízení proti neznámému pachateli ve věci možného přečinu podvodu. Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny až pět let za mřížemi.

Investování finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení prostřednictvím internetu, a to i v kryptoměně zlákalo 77 letého muže z Náchodska.

