Prvotně byla obviněna již na konci loňského roku společně s dalšími 5 ženami ve věku 32 až 52 let, které se kromě jedné (35letá žena je obviněná z úvěrového podvodu, podvodu a poškození cizích práv) zpovídají "pouze" z úvěrového podvodu.

Tato žena v pozici manažera společnosti zabývající se půjčkami a ostatní ženy v té samé firmě na pozici obchodních zástupců sjednaly a uzavřely za vzájemné součinnosti nebo i samostatně celkem 126 fiktivních úvěrových smluv. Smlouvy uzavíraly na osobní údaje osob, které si v minulosti uzavřely řádné úvěry, nebo které sehnaly za úplatu. V žádostech uváděly nepravdivé údaje o zaměstnání, výši příjmu a další údaje potřebné k uzavření smlouvy.

Tímto způsobem způsobily škodu na vyplacených úvěrech nebo na neoprávněně vyplacených provizích v celkové výši přes 2,5 miliónu korun. Dvěma ženám ve věku 43 a 35 let hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Jedné 32leté od 1 do 5 let a zbývajícím třem až dva roky vězení.