Přímo do vězení putoval jednačtyřicetiletý muž, kterého policisté zadrželi v Šumperku. Právě na Šumpersku, ale i na Náchodsku a Rychnovsku mu policisté na základě důkazů prokázali, že se během tří měsíců vloupal do pěti rodinných domů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Zloděj kradl v rodinných domech šperky a peníze.

"Muž putoval přímo do vězení, protože soudce na něho vydal příkaz dodání do výkonu trestu, kterému se vyhýbal. Muž byl na konci roku za krádeže odsouzen k 32 měsícům odnětí svobody a do vězení měl nastoupit do poloviny února. Policisté muži na základě získaných důkazů prokázali, že se během tří měsíců vloupal do pěti rodinných domů na Rychnovsku, Náchodsku a Šumpersku, do kterých vnikal buď po vypáčení dveří nebo rozbití skleněné výplně oken či dveří. Z domů si odnášel peníze v hotovosti a šperky. Majitelům dohromady způsobil škodu za bezmála 300 tisíc korun," informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Obviněnému nyní hrozí za krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Zdroj: Grafik redakce