Čtením obžaloby a výslechem obžalovaného začal v úterý ráno na hradeckém krajském soudě případ pokusu o vraždu, který se měl stát 5. září loňského roku ve Smiřicích na Hradecku. Lehce opilý šestatřicetiletý Robert G. podle obžaloby napadl o 26 let staršího soka v lásce v úmyslu ho i usmrtit a udeřil do hlavy sekerou o hmotnosti jeden kilogram a délce 50 centimetrů.

Podle soudního znalce jen shodou šťastných okolností nedošlo ke vzniku zranění, které by poškozeného přímo ohrožovalo na životě. Přesto mu Robert G. způsobil několik zlomenin na lebce, krevní výrony v měkkých tkáních hlavy a další zranění. Stav napadeného muže si vyžádal urgentní převoz do hradecké fakultní nemocnice, odborné lékařské ošetření a pětidenní hospitalizaci.

Byl jako můj otec, řekl obžalovaný

Obžalovaný Robert G. hned na začátku svého výslechu projevil lítost. „Chtěl bych se zeptat, zda je v pořádku a nemá žádné následky, byl to můj dobrý kamarád,“ řekl soudu útočník, který byl kromě pokusu o vraždu obžalován také z krádeže cigaret a alkoholu z večerky v nedalekých Holohlavech.

Obžalovaný se k oběma činům doznal a deklaroval zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Nesouhlasil ovšem s tím, že by napadení sekerou bylo pokusem o vraždu. Státní zástupce však na této kvalifikaci trval, soudu tak nezbylo než začít hlavní líčení. Robert G.

ve své výpovědi popisoval svůj vztah k napadenému. Byli dlouholetými kamarády, bral ho prý dokonce jako svého otce. Jejich vztah ovšem narušil zájem o stejnou ženu. Ta v době útoku žila s Robertem G. V den útoku spolu měli ve Smiřicích všichni tři společně odpoledne popíjet víno. Poté, co měl podle slov obžalovaného poškozený začít osahávat jeho přítelkyni, začala hádka.

„Kdybych ho chtěl zabít, rozsekám ho"

Ačkoliv prý nejprve Robert G. s přítelkyní z místa hádky odešli, druhý muž je sledoval. Mělo dojít k další hádce a strkanici. Později vzal obžalovaný v chatce sekeru a šel s ní za svým sokem.

„Chtěl jsem ho postrašit a vidět, jaký bude frajer, on na mě řval, že mě zabije. Chtěl jsem mu pohrozit, aby odešel. Poprvé jsem ránu jen naznačil, pak jsem do něj tou sekerou spíš strčil, než že bych se ho s rozmachem snažil udeřit. Lituji toho, co se mu stalo, zabít jsem ho určitě nechtěl,“ vysvětloval soudci Robert G., že kdyby chtěl muže zabít, rozhodně by použil ostrou stranu sekery. Jenže podle znalce byly i v tomto případě relativně lehké následky zranění vzhledem k tomu, že byl útok veden na hlavu, jen shodou šťastných okolností. Robert G. má za sebou bohatou trestní minulost a několikrát byl za trestnou činnost za mřížemi. „Po desáté mě hrozí výkon trestu, ale nikdy nešlo o násilný trestný čin,“ komentoval to obžalovaný. Svou verzi příběhu měl včera přednést i napadený muž. Jako svědek se však k soudu nedostavil. Soudce i proto jednání odročil. Rozsudek by měl padnout 29. ledna.

Citáty: obžalovaný Robert G „Chtěl bych se zeptat, zda je v pořádku a nemá žádné následky? Bral jsem ho jako svého otce, vzal jsem ho do bytu, když ho opustila žena.“



obžalovaný Robert G. „Kdybych ho chtěl zabít, tak ho rozsekám na kusy. Používám sekeru od svých 12 let, naschvál jsem použil tupou stranu.“