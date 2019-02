Hradec Králové /OD SOUSEDŮ/ – Verzi obžalovaného Josefa Ramšáka, že šlo o pomstu za týrání matky, senát krajského soudu neuvěřil. Ani tomu, že ho nechtěl usmrtit.

Oči zalité slzami měl v pondělí při vynesení verdiktu osmadvacetiletý Josef Ramšák z Trutnovska. Soud jeho případ, v němž se zpovídal z trestného činu pokusu vraždy, stihl projednat během jediného dne. Na jeho konci byl jasný verdikt: vinen. Mladý muž, který má za sebou bohatou kriminální minulost, si má odpykat 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Hrozilo mu až dvacetileté vězení.



Osudným okamžikem v Ramšákově životě se stal 11. srpen loňského roku. Tehdy se sešel se svým nevlastním otcem v jednom z opuštěných domů na Trutnovsku. Podle obžaloby ho sem vylákal se záminkou, že mu jde vrátit peníze, které mu měl ukrást, za což byl také pravomocně odsouzen. Skutečným motivem však údajně byla touha po dalších penězích. Následně nabralo všechno rychlý spád. Ramšák podle spisu nastříkal muži do očí pepřový sprej a tím ho paralyzoval.



„Poškozeného následně udeřil připraveným topůrkem do hlavy, až ztratil vědomí. Poté, co se probral, nutil ho prozradit, kde má schované peníze, přitom ho znovu bil a kopal až upadl opět do bezvědomí,“ předčítal z obžaloby státní zástupce Milan Vacek.



Nakonec prý muže svázal kabelem, odešel prohledat jeho byt a ještě jednou se vrátil. Když viděl, že se otčím pokusil rozvázat, rozběsnil se a řval na něj, že ho zabije. Znovu ho bil a snažil se z něj dostat, kde má doma ukrytý trezor, avšak marně.



Nevlastní otec opět upadl do bezvědomí. Podle spisu ho Ramšák svázal mnohem pevněji, nasadil roubík a zaházel kusy koberců a linolea. Poté z domu odešel a nechal tam muže na pospas jeho osudu. Z jeho bytu mu ukradl 9600 korun.



Otčím utrpěl mnohočetná zranění především na hlavě, v obličeji a na rukou. Navíc jako bývalý horník trpí astmatem a dalšími dýchacími potížemi. To, že mu byl snížen přísun vzduchu kvůli roubíku, ho mohlo stát život.



Ramšák v pondělí tuto verzi u soudu odmítl. „Tak to nebylo. Šel jsem za ním, abych ho zmlátil, to jo. Ale ne kvůli penězům. Chtěl jsem se pomstít za to, že mlátil moji mamku. Ani jednou do bezvědomí neupadl. Pořád se mnou mluvil a já jsem ho chtěl i ošetřit. Jenže v ten okamžik mě chtěl napadnout on, tak jsem znovu zaútočil. Nakonec jsem ho svázal, ale vůbec jsem ho ničím nezaházel. Jen jsem ho překryl linem. Navíc jsem se tam chtěl vrátit,“ vypovídal Ramšák.



Podle jeho verze mu sám otčím řekl, kde peníze má, a nabízel mu i vkladní knížku. „Nabízel mi to jako kompenzaci za to, že na mě hodil ten problém s ukradenými penězi. Já mu nic neukradl,“ obhajoval se Ramšák, který byl za krádež v bytě otčíma před časem odsouzen k ročnímu vězení.



Soud v čele s předsedou senátu Jiřím Vackem mu však neuvěřil. V jeho neprospěch hovořily i znalecké posudky. Podle nich je Ramšák egocentrikem, který je přecitlivělý jen vůči své vlastní osobě. K ostatním se chová chladně. Navíc trpí poruchou osobnosti se schizofrenními rysy. „Možnost resocializace je u obžalovaného snížená, což dokládají i předchozí tresty, které na něj neměly vliv,“ doplnil znalec.



Stejně tak v neprospěch obžalovaného hovořila sousedka otčíma, která mu s manželem zachránila život. Poškozený se dokázal nakonec z pout vymanit a doplazit se k domu, kde bydlel. Tady ho už spatřila sousedka a zavolala záchranku. „Z toho domu, kde mělo dojít k napadení, jsem viděla obžalovaného vycházet,“ uvedla v pondělí svědkyně.

Obhájce se snažil ještě poukazovat na skutečnost, že otčím matku skutečně fyzicky týral. Dokládaly to lékařské zprávy z ošetření za posledních dvanáct let. Soud však v tomto neshledal souvislost, která by mohla mít na případ vliv. „Znaleckým posudkem bylo prokázáno, že motivem byl finanční prospěch, nikoliv pomsta, jak obžalovaný tvrdil,“ dodal předseda senátu Vacek. „Je mi to moc líto, nechtěl jsem ho zabít,“ uvedl ještě závěrem obžalovaný.



Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.