Napětí a nervozita, jak to dopadne. To bylo včera vidět na sedmi z jedenácti současných či bývalých zastupitelů Jaroměře, kteří se dostavili k vyhlášení rozsudku k Okresnímu soudu v Náchodě. | Foto: DENÍK/ Pavel Bednář

Za to, že před šesti lety souhlasili s prodejem restaurace v někdejším kině za 430 tisíc korun, když vyšší nabídka činila o 1,7 milionu více, pro ně státní zástupce požadoval podmíněný trest. Hrozilo jim i vězení.

Rozhodli z nedbalosti

Soudkyně Jana Geislerová však včera trestní stíhání zastavila. Jednání zastupitelů podle ní mohlo mít jinou právní kvalifikaci, než jak ji posuzoval státní zástupce. Podle této jiné kvalifikace už je věc promlčena. Soud tedy jasně neřekl, že zastupitelé při rozhodnutí nechybovali. Nejednalo se však podle něj o přímý úmysl, ale o nedbalost.

Soudkyně při vyhlašování rozsudku zhodnotila celé řízení a sled událostí. Následně uvedla: „…Za této situace a z těchto důvodů, kdy zavinění obžalovaných soud musí posuzovat podle jejich vnitřního vztahu k tomu jednání a k následku, nelze shledat bez pochybnosti snad úmyslné zavinění, ale s ohledem na upozornění ostatních zastupitelů a na existenci nabídky Moniky Jirsákové a Jiřího Košťála (předkládali vyšší nabídku, pozn. red.), i na to, že blíže kupříkladu u účetních dokladů nebyly při zasedání zastupitelstva prověřovány investice, které byly vloženy, tak by bylo možno uvažovat o nedbalosti vědomé ve formě hrubé nedbalosti. Za této situace soud nemohl uznat obžalované vinnými přečinem uvedeným v obžalobě pro nenaplnění subjektivní stránky. Mohl by uvažovat o nedbalostním trestném činu…,"

Soud přihlédl také k době, která uplynula od spáchání skutku. Na trestní stíhání došlo až na konci října 2013. Pro trestný čin navrhovaný obžalobou by promlčecí lhůta byla pět let, u trestného činu z nedbalosti však činí tři roky. „To je právě případ tohoto trestného činu," uvedla soudkyně. Dle toho je trestní stíhání promlčeno, a proto stíhání zastavila.

„Prohrál jsem právní kvalifikaci. Z hlediska skutkových ale soud uznal, že některé argumenty obžaloby byly správné, myslím si i z hlediska odůvodnění od ceny obvyklé…," uvedl státní zástupce Vladimír Štěpánek. Řekl také: „Domnívám se, že skutečně obžalovaní jednali v přímém úmyslu."

Státní zástupce se proto proti rozhodnutí soudu na místě odvolal. Případ tak bude mít další dohru u krajského soudu v Hradci Králové.

„Je vidět, že soud v rámci hlavního líčení pokračoval v dokazování po celou dobu, to znamená, že stále zvažoval od podané obžaloby naplnění znaků přímého úmyslu od nepřímého úmyslu," dodal Vladimír Štěpánek.

Obviněným se po vyhlášení rozsudku ulevilo, avšak zcela nadšeni jím všichni nebyli.

Hořký pocit po rozsudku zůstal

„Máme konečně trochu volný dech, ale přesto ve mně zůstává hořký pocit nad tím, že jsme trestný čin spáchali, kdyby nedošlo k promlčení. Já jsem však přesvědčen, že jsme trestný čin nespáchali. Jsem přesvědčen, že jsme tu nižší cenu zdůvodnili, zdůvodnili jsme ji řádně. V podmínkách a v okolnostech v té době v Jaroměři jsme rozhodli správně a v tom je podstata sporu, že státní zástupce neuznává naše důvody, které jsme my jako zdůvodnění pro to rozhodnutí uvedli," uvedl jeden ze zastupitelů, kteří stáli před soudem, Miloslav Müller.

Odchylku prý měli zdůvodnit lépe

Jedenáct obviněných současných či bývalých zastupitelů hlasovalo pro prodej restaurace před šesti lety Luďku Čánimu, který za objekt nabídl 430 tisíc korun. Podle obžaloby se měli dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Cena nabídnutá nájemcem totiž byla menší než je cena obvyklá, jak ji určil i posudek. Navíc jedna z konkurenčních nabídek činila 2,1 milionu korun. Městu tak mohla podle obžaloby prodejem vzniknout škoda milion a sedm set tisíc korun. Obžaloba kladla obviněným za vinu, že nepostupovali podle zákona o obcích a odchylku od ceny obvyklé během jednání o inkriminovaném prodeji řádně nezdůvodnili.

Zastupitelé však po celou dobu tvrdí, že současný majitel působil v restauraci už předtím, slíbil zachovat její provoz, což požadovala i petice lidí, a investoval do ni s dalším člověkem, se kterým byl ve sdružení, více než milion korun. Mohl tedy v případě prodeje tyto investice požadovat po městu k úhradě.

V celém sporu šlo právě o to, jestli zastupitelé odchylku od ceny obvyklé při svém rozhodování řádně zdůvodnili, nebo ne. Podle zákona mohli prodat objekt levněji, ale právě s dostatečným zdůvodněním. Podle všech obviněných, kteří hlasovali pro prodej, však zdůvodnění na inkriminovaném jednání zastupitelstva padlo v rámci rozpravy.

Místostarosta města František Vrabec po skončení včerejšího soudního jednání pronesl: „Veřejnost naše rozhodnutí o prodání restaurace stávajícímu majiteli vnímá pozitivně. Ale není to jen veřejnost Jaroměře, ale i v rámci celé České republiky, jak se setkávám se starosty a místostarosty. Zákon o obcích jasně říká v paragrafu 38 a 39 jak postupovat, ale není tam úplně jasně deklarováno a řečeno, že to zdůvodnění musí být uvedeno jako usnesení rady, nebo zastupitelstva, nebo v zápise jednání zastupitelstva. Možná je náš případ k dobrému, aby se legislativci zamysleli nad tím, jestli v tomto duchu zákon o obcích a toto paragrafové znění konkretizovat, aby bylo jasně dáno, že musí být zdůvodněno v tom a v tom dokumentu. Je to ponaučení pro nás a pro všechny starosty, místostarosty a zastupitele."

Důležité podle Vrabce je, že z případu nevyplynulo, že by došlo k nějakému korupčnímu jednání či obohacení.