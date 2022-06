"Vyšetřovatelé došli k závěru, že muž měl během měsíců květen-červen 2022 porušit zákon nejméně v 8 případech. Na Náchodsku a Rychnovsku se měl vloupávat do rodinných domů, bytů a garáží, odkud měl odcizit nejrůznější vybavení, elektroniku, finanční hotovost, šperky, ale i několik automobilů. Přesto, že má muž vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, policisté jej zadrželi v kradeném vozidle na dálnici," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

Muži kladou policisté za vinu celou řadu trestních činů. Kromě krádeže je to porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnut. To vše může dotyčnému vynést až pět let za mřížemi.