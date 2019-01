Náchod - Strážník městské policie v Náchodě Josef Vrána byl ve svém volnu v pondělí okolo půl dvanácté dopoledne na koupališti na Plhově v Náchodě. Díky tomu zůstal na živu malý chlapec, který tonul pod hladinou koupaliště.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Strážník si totiž po skoku do vody všiml na dně bezvládného těla mladého hocha. „Okamžitě duchapřítomně zareagoval, pro chlapce se potopil a vytáhl ho z vody," uvedl velitel městské policie Miroslav Horák. Chlapce pak předal zdravotní sestře a plavčíkům. „Ti poskytovali neodkladnou péči do příjezdu záchranářů. Chlapec byl v bezvědomí, ale dýchal. Ještě před příletem vrtulníku se naštěstí probral k vědomí," dodal Horák.

Za záchranu života chce město strážníka ocenit finanční odměnou. „Rád bych ho ocenil do konce týdne, až bude sloužit, " uvedl náchodský starosta Jan Birke.

Starosta Birke prozradil, že celou záležitost vyšetřuje státní policie, zda nedošlo k nějakému zanedbání.

„V tuto chvíli tu věc řeší policie. Pokud se něco prokáže, tak z toho budeme vyvozovat důsledky, a to rázné, protože není víc než bezpečnost lidí na městských zařízeních, na koupalištích. Zatím ale nechci předcházet událostem. Počkáme na vyjádření Policie ČR a s kolegy na městské radě se potom poradíme," uvedl Birke. Ten se o příhodě dozvěděl na cestě do Prahy na jednání s ministrem dopravy od několika náchodských obyvatel, kteří mu posílali na mobilní telefon zprávy s dotazy, co se na koupališti děje, neboť poblíž přistál vrtulník.

Hocha ve stabilizovaném stavu transportoval vrtulník letecké záchranné služby do královéhradecké fakultní nemocnice. „Další péči o chlapce převzali dětští lékaři jednotky intenzivní péče," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Tomáš Ježek.