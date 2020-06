Za normálních okolností by přítomnost místopředsedy vrchního soudu a viceprezidenta soudcovské unie na hradeckém krajském soudě znamenala zřejmě jen společenskou návštěvu.

V úterý se tam ovšem soudce František Kučera objevil v mnohem netradičnější roli. Soud se totiž zabýval jeho žalobou na krajský úřad Královéhradeckého kraje. Kučerovi se nelíbí rozhodnutí úředníků, kteří letos v únoru rozhodli o vyvlastnění jeho pozemku, na kterém má vyrůst sjezd z dálnice D11 u Jaroměře.

Za pozemek mu úřad přiřkl 30 190 korun. Podle bývalého ministra dopravy Dana Ťoka předcházela vyvlastnění pozemku dlouhá jednání, během kterých Kučera odmítl kompenzaci ve výši 270 tisíc korun. "Žalobce navrhuje, aby správní soud rozhodnutí zrušil s tím, že vyvlastňovací správní řízení je třeba jako zjevně právně nepřípustné zastavit," píše se v žalobě.

Podle Kučery byl krajský úřad, který o vyvlastnění jeho pozemku rozhodl, podjatý. Úředníky měli svými výroky ovlivňovat například bývalý hejtman Lubomír Franc, starosta Jaroměře nebo ministři dopravy. Všichni měli podle Kučery eminentní zájem na vybudování dálnice z Hradce Králové do Jaroměře.

„Pro získání těchto pozemků uděláme maximum. Teď se však není možné dohodnout a tak uplatníme mechanismy, které vyplývají z právních předpisů, tedy o vyvlastnění a urychlení výstavby,“ nechal se slyšet loni v listopadu bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Chce zrušit zákon o vyvlastnění

Místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera vede spor se státem kvůli svým pozemkům už několik let. Krajskému soudu nyní mimo jiného navrhuje, aby předal ústavnímu soudu podnět na zrušení zákona o vyvlastnění. Nelíbí se mu celý proces, kdy stát v podstatě rozhoduje o vyvlastnění pro stát.

Zvláštní kapitolou pokračuje zdánlivě nekonečný příběh výstavby dálnice D11, která má vést z Prahy přes Hradec Králové až k hranici s Polskem v Královci na Trutnovsku. Budovat ji začal stát už v roce 1978, po 42 letech však stále vede pouze z Prahy do Hradce. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometrů.

Hotová už je většina hrubých zemních prací a přeložky inženýrských sítí. Po zimní přestávce začala výstavba mimoúrovňové křižovatky v Plotištích a Smiřicích a pokračuje i výstavba mostů. Nejdelší z nich, ten přes Trotinu, bude dlouhý skoro 400 metrů. Celý úsek do Jaroměře má být hotový v roce 2022. Dokončení zbylého úseku na hranici předpokládá ŘSD do roku 2027.

Rozsudek padne příští týden

Na úsek do Jaroměře už má ŘSD stavební povolení. Situaci ale může částečně zkomplikovat rozhodnutí krajského soudu. Rozsudek ve sporu mezi Kučerou a krajským úřadem vynese soud ve čtvrtek 11. června. ŘSD má ale údajně připravený i náhradní plán. Pokud by nemohlo použít Kučerův pozemek, místo plánovaného kruhového objezdu by vybudovalo křižovatku ve tvaru písmene T. Přesto by to znamenalo další komplikaci ve zdlouhavém příběhu.