Rána a vzápětí zvuk řinčícího skla. To byly neplánované kulisy pro řidiče a téměř dvě desítky cestujících středečního nočního spoje linkového autobusu jedoucího od Náchoda do Broumova. Krátce po vyjetí ze zastávky u hronovského náměstí zhruba hodinu před půlnocí se z nenadání vysypala skleněná výplň ze dveří. Přivolaní policisté nevylučují verzi, že na autobus někdo vystřelil.

Poškozené dveře autobusu | Foto: PČR

„Podle všeho to tak vypadá, že se jednalo o střelbu,“ potvrdil provozovatel dopravní společnosti P-transport Radim Prokopec. „V noci mi volal řidič, že slyšel ránu a že se mu vysypalo sklo ze zadních dveří. Řekl mi, že má podezření, že se jednalo o výstřel. Jsou vysypaná dvě okna, takže každé křídlo dveří muselo dostat zvlášť ránu. Samozřejmě, že hned zastavil a zavolal policii a my jsme poslali náhradní autobus pro cestující,“ dodává Radim Prokopec. „Přijeli policisté, vše si nafotili, sepsali, chvíli to vyšetřovali a pak s autobusem řidič odjel domů do Broumova,“ popsal noční anabázi dopravce.