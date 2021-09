Odstavený prázdný automobil o pár desítek minut později nalezl policejní psovod na postranní cestě u České Skalice. Nejsmutnější na celé věci je i to, že řidič odmítl zastavit hlídce „pouze“ z důvodu, že není vlastníkem řidičského oprávnění. Proto si vymyslel i historku o odcizení vozidla. „Operační důstojník 20 minut po půlnoci přijal oznámení, že měl dané vozidlo 18letému mladíkovi někdo odcizit. Následným šetřením policisté zjistili, že historka o odcizeném automobilu byla smyšlená,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.

„Jen náhodou neskončila tato zběsilá jízda tragicky. A přitom stačilo tak málo, a to například neosvětlený chodec nebo cyklista, opožděná reakce řidiče ostatních vozidel, nebo vyběhnutí zvěře do cesty. Naštěstí se nic z toho nestalo a i naši strážníci se tak mohli ve zdraví vrátit ze služby domů ke svým blízkým,“ dodal Ondřej Mundl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.