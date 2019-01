Hradec Králové - Policie rozšířila obvinění 17letého chlapce, který měl chystat atentát na gymnázium v Novém Bydžově, o porušování autorských práv. Na případný trest to však nebude mít vliv.

Postaví se před soud, nebo ne? Odpověď na tuto otázku by měl znát velmi brzy sedmnáctiletý student gymnázia v Novém Bydžově na Hradecku, který měl letos na jaře chystat bombový atentát na svoje spolužáky.



O budoucnosti chlapce rozhodne jediný muž, krajský státní zástupce Milan Šimek. V případě soudu hrozí gymnazistovi za trestný čin přípravy obecného ohrožení až pět let vězení.



„Mám zprávu, že policie ukončila vyšetřování a v nejbližších dnech bych měl převzít spis. O případné obžalobě chci rozhodnout ještě do konce tohoto týdne,“ řekl v pondělí odpoledne Milan Šimek.



Varianty, jak může jeho verdikt vypadat, jsou hned tři. Šimek může navrhnout obžalobu, zastavit celý proces a chlapce zbavit obvinění, nebo navrhnout „pouze“ přestupkové řízení.



Nápovědou mu bude také názor kriminalistů z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kteří se případem od začátku zabývali. Jejich stanovisko policie ve čtvrtek nezveřejnila.



Obvinění chlapce ovšem nedávno rozšířila o další trestný čin. „Jde o porušování autorského práva, což souvisí s nelegálními programy v jeho počítači. Tady je sazba až rok vězení, takže na případný trest to nemá vliv. V České republice se provinění nesčítají,“ řekl státní zástupce.



Potvrdil, že policie navíc u chlapce na začátku vyšetřování objevila chemikálie, ze kterých lze vyrobit výbušninu. „Našli u něj také kresby budovy, která však neodpovídala prostorám školy. Jestli se to dá považovat za plánek útoku, je věc hodnocení důkazů,“ míní Milan Šimek.



Polehčující okolností pro studenta může být jeho snaha prohřešek odpracovat. Do konce prázdnin měl 40 hodin pomáhat školní knihovně při revizi knižního fondu. „Byl tady pouze v červnu na pětadvacet hodin, ale během prázdnin se zatím neukázal,“ tvrdí ředitel Gymnázia Nový Bydžov Jaroslav Šedivý.



Vedení školy studentovi umožnilo individuální studijní plán, díky kterému dokončil ročník. Jak to bude dál, zatím není jasné. „Individuální plán skončil. Pokud bude čekat na soud, tak musí počítat s klasickou docházkou. Studenti ho přijali různě. Na některé to působí negativně, jiní ty události kolem neřeší. V případě jeho odsouzení bychom studium museli přerušit,“ dodal Jaroslav Šedivý.

Případ v datech:

√ 19. března 2009 si pro studenta gymnázia v Bydžově přišla policie.

√ Chlapec byl obviněn a skončil ve vazbě. Z cely se dostal 7. května. Dohled převzal probační úředník.

√ V červnu úspěšně ukončil ročník a začal pracovat v knihovně.

√ Po dvaceti týdnech od zatčení čeká na obžalobu či osvobození.