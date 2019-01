Nové Město nad Metují, Náchod– Na posledním zasedání městského zastupitelstva využila zastupitelka Andrea Krákorová přítomnosti vrchního strážníka Městské policie Nové Město nad Metují Petra Čermáka, který zastupitelům předložil výroční zprávu o činnosti MP za rok 2010, a chtěla vědět více o současných alarmujících informacích ze škol.

Děti nosí domů lístečky, kde je uvedeno, že se ve městě objevil muž, který se sexuálně projevuje na veřejnosti v přítomnosti dětí.

Sama se jako matka setkala v poslední době s různými vzkazy a informacemi, které jí děti nosí ze školy s upozorněním na to, že ve městě řádí „úchyl“.

Obrátila se proto i s otázkou na vrchního strážníka městské policie Čermáka, co je na tom pravdy a zda je vůbec tato záležitost v současnosti pod kontrolou?



„Celá záležitost je velice pečlivě sledována jak Policií ČR, tak i městskou policií. Jde o muže ve věku kolem 40 let, který se pohybuje v Náchodě a v Novém Městě nad Metují. U nás v Novém Městě je to v okolí autobusového nádraží a také v Krčíně, Pod Strážnicí,“ upřesnil Petr Čermák, a doplnil, že v čase, na který byli upozorněni, zbyla zvýšena frekvence hlídkové činnosti v uvedených lokalitách.



K případům došlo v odpoledních hodinách. V poslední době se ale po neznámém exhibicionistovi, který se naštěstí mlčky věnuje jen vlastnímu svléknutí, slehla zem.

„Na zjištění totožnosti muže pracuje Policie ČR. Zatím nemáme informace, že by se muž choval agresivně, prozatím se údajně občas obnažuje,“ uvedl k případu vrchní strážník MP.



Zástupkyně ředitele ZŠ Komenského Irena Kupková informaci potvrdila: „Když k nám tato informace došla, okamžitě jsme kontaktovali Policii ČR i MP. Proběhlo vyšetřování za účelem získání informací od těch dětí, které se s oním mužem setkaly. Informace samozřejmě dostali i vyučující a zároveň byli poučeni, že mají informovat děti přiměřeně k jejich věku. Jsem přesvědčena, že to také tak proběhlo. Domnívám se, že škola ví, jakým způsobem podat v takovéto situaci informaci dětem. Je třeba si uvědomit, že určitá panika mezi dětmi nastává v takovýchto situacích vždy, ať jsou informace podány nebo ne. Pokud by ale toto škola neučinila, tak by mohla být od rodičů atakována, že je včas neinformovala,“ reagovala Irena Kupková s tím, že nemá pocit, že by pedagogové potřebovali nějaké speciální školení od městské policie, jak se mají v takovéto situaci chovat.



Dle našich informací je „úchyl“ stále nedopaden i když policie pracuje na jeho polapení. Pokud by kdokoliv byl svědkem podivného chování nebo měl měl informace o muži, který se obnažuje na veřejnosti, ať to neprodleně oznámí na policii. (Michal misha Fanta)