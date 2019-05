Ničitelé si ke svému počínání vybírají dost často sportoviště a dětská hřiště, která stále zaplavují odpadky a střepy z lahví po alkoholu. Přestože se město snaží, aby vše bylo co nejdříve odklizené, rodiče by měli být opatrní, než na hřiště svoje děti vypustí. V plánu jsou také opatření, která bohužel ovlivní i ty slušné návštěvníky.

„Nyní je vše v rukou Policie ČR, na kterou se město i vzhledem k výši škody obrátilo s trestním oznámením,“ uvedli včera na facebookové stránce SportvPolici Cz.

Místostarosta Police nad Metují Jiří Škop v diskuzi sdělil, že město připravuje poptávku „základního“ kamerového systému, přestože veřejné peníze by mohly posloužit jinde. „Na druhou stranu to bude jistě levnější řešení, než zaměstnat dalších pět strážníků městské policie, abychom zajistili služby v režimu 24/7. Co považuji za horší, je pak prolomení ochrany osobní svobody, kdy i my, kteří si na hřiště přijdeme s dětmi normálně pohrát, budeme „sledováni Velkým bratrem“,“ dodal místostarosta. Oplocení totiž není podle Jiřího Škopa dostatečnou zábranou.

Pokud by se kdokoliv stal svědkem nevhodného chování na sportovištích, měl by to oznámit na linku 158 nebo městské policii.