Muže se rozhodla zkontrolovat hlídka policistů v rámci běžné silniční kontroly. Ten však nerespektoval světelnou ani zvukovou výzvu a začal policistům ujíždět. Policisté proto začali vozidlo pronásledovat a ve chvíli, kdy řidič naboural do oplocení domu a následně se opět rozjel, využila hlídka zákonného oprávnění použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní. Následně policisté muže začali opět pronásledovat. Po několika kilometrech řidič s vozidlem zapadl do příkopu a začal před hlídkou utíkat do lesa. Po několika metrech jej však policisté opět dostihli a zadrželi.

Lustrací v evidenčních systémech Policie České republiky pak bylo zjištěno, že řidič vozidla nemá a nikdy neměl platné řidičské oprávnění pro danou skupinu a má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2031.

Zmíněný muž má vysloveny 3 platné zákazy řízení všech motorových vozidel, první zákaz řízení mu byl uložen již v 18letech. Policistům známý recidivista byl navíc v minulosti již několikrát nepodmíněně odsouzen. Nyní mu za výše uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.