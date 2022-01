Za pomoci operativně pátracích prostředků shromažďovali informace. A v půlce měsíce ledna po průběžném vyhodnocování těchto informací se rozhodli případ zrealizovat. V ranních hodinách kriminalisté vstoupili do objektu a k překvapení obou, 30letého muže a 26leté ženy, se jim podařilo je na místě zadržet a eskortovat do policejní cely.

Kriminalisté zjistili, že měli tuto nelegální činnost provozovat od roku 2017 do 2022, kdy nejméně v 700 případech měli poskytnout nejméně 28 osobám celkem více jak 230gr. pervitinu v celkové hodnotě 337 tisíc korun. Zadržení v současné době čelí obvinění z trestného činu Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což v případě prokázání viny, hrozí ženě až 5 let, muži až 10 let vězení.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na návrh vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. Muž je tak nyní stíhán vazebně, partnerka je stíhána na svobodě.

