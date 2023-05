Úspěšnou realizací zakončili krajští kriminalisté spolu s náchodskými kolegy vyšetřování organizované skupiny, která se měla při trestné činnosti zaměřovat na krádeže propanbutanových lahví, jízdních kol, nářadí, odcizit měli ale rovněž motorové vozidlo a lešení.

Tato skupina se vyznačovala racionalitou, plánovitostí a propojenou dělbou účasti jednotlivých účastníků s jednoznačným cílem dlouhodobě páchat pokračující totožnou majetkovou trestnou činnost na území České republiky.

V těchto dnech si pro dva muže a dvě ženy ve věku od 30 do 54 let, došla zásahová jednotka Královéhradeckého kraje. Svoji činnost měli páchat, od konce minulého roku do konce dubna letošního roku, na území hlavního města Prahy a ve Středočeském a Královéhradeckém kraji.

V jednom případě dokonce měli odcizit i elektrický invalidní vozík. A v dalším pak sekací traktor a bagr. Jedním z jejich nejzajímavějších počinů pak mělo být vniknutí do chodby bytového domu, aby se následně probourali do prodejny elektrokol, která s domem sousedila. Odsud následně měli odcizit 4 elektrokola v celkové hodnotě bezmála 650 tisíc korun.

Protože každý z obviněných měl své místo a plnil svou funkci, vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech obviněných jako organizované skupiny. V této chvíli jim bylo sděleno obvinění pro 24 skutků s výší škody dosahující téměř 2,5 milionu korun. Muži nejsou pro policisty neznámými a byli v minulosti řešeni pro obdobnou trestnou činnost. Za zločin krádež, přečin poškození cizí věci a porušování domovní svobody jim v případě prokázání viny hrozí až 8 letý pobyt za mřížemi.