Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení se rozhodli poslední pátek v srpnu zastavit a zkontrolovat v rámci běžné služby motorkáře na Náchodsku. Polední kontrola se však během chvilky změnila v dramatickou honičku.

Policisté pronásledovali ujíždějícího motorkáře. | Foto: Policie ČR

Hlídka použila výstražných světel a nápisu „STOP“, motorkář však začal ujíždět. Policisté se proto rozhodli jej pronásledovat, nejdříve ve vozidle, když však museli před železnou závorou zastavit, rozeběhli se za ním. "Jeden z policistů se motorkáře následně za pomocí donucovacího prostředku, hrozba namířenou střelnou zbraní, pokusil zastavit, to však bylo neúčinné. Motorkář v jednu chvíli dokonce svou jízdou ohrozil i osoby, které se v tu dobu pohybovaly v dané lokalitě," popsala policejní mluvčí Lucie Konečná. O pár metrů dál policisté motorkáře konečně zadrželi. Hrozili mu namířenou střelnou zbraní a tentokrát i varovně vystřelili.

Policisté následně zjistili, že motorkář má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do března roku 2028. "Kromě toho měl řidič pozitivní orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, a to na látku amfetamin/metamfetamin," doplnila mluvčí a dodala: "V současné době případ šetříme pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což muži hrozí až dvouletý pobyt ve vězení."

Zdroj: Youtube