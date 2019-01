Hradec Králové – Perný týden čeká královéhradecký soud.

Velmi zapeklitý případ dostane dnes opět na stůl předsedkyně senátu Anna Bímová. Soud se musí vrátit k již vloni v říjnu uzavřenému případu požáru diskotéky v České Skalici na Náchodsku. Za něj byli na šest a tři roky odsouzeni tři muži – Michal Jirman, Jiří Maryška a Luboš Moravec – kteří se podle rozsudku na založení dvou požárů konkurenční diskotéky podíleli. Vrchní soud však verdikt zrušil a vrátil kauzu hradeckému krajskému soudu k novému projednání.



Podle senátu se tehdy muži dopustili trestného činu obecného ohrožení. Moravec jako majitel českoskalického discoclubu „A“ zorganizoval v roce 2009 založení požáru nové konkurenční diskotéky Imperio. Požádal Maryšku, aby Jirmana přemluvil k tomu, aby za úplatu podnik Imperio zapálil.



Jirman v objektu diskotéky Imperio založil hned dva požáry. Poprvé 30. dubna, podruhé 27. května. V obou případech se požáry podařilo včas uhasit a zabránit tak vysokým škodám, které mohly přesáhnout pět milionů korun. V sousední budově ubytovny bylo Jirmanovým jednáním ohroženo nejméně jedenáct lidí.



„Obžalovaní tak úmyslně vydali lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví,“ zdůraznil při vynesení říjnového rozsudku státní zástupce Milan Vacek.



V minulosti již několikrát trestaný Jirman se u soudu k oběma požárům doznal a dostal šest let. Spoluobžalovaný Jiří Maryška tvrdil, že s druhým zapálením diskotéky nemá nic společného. Ke stejnému názoru po hlavním líčení dospěl i senát a v případu druhého požáru Maryšku zprostil obžaloby.

Naopak Luboš Moravec od samého počátku svou vinu odmítal. Dalším obžalovaným v případu je Tomáš Kellner, který se měl dopustit vydírání.



Ve středu se soud vrátí také k odročenému a ostře sledovanému případu obchodování s lidmi, v němž figuruje trojlístek osob v čele s Pavolem Krágou.

Svědek, který měl být tím posledním střípkem do skládačky, totiž nepřišel na březnové líčení, kde měl padnout verdikt. Obžalovaným hrozí až 12 let vězení.



Spolu s Krágou stanuly před soudem Martina Korejtková a Ema Balázsová. Třetí jmenovaná byla soudem ponechána na svobodě a nemusela do vazby.

Podle státního zástupce Milana Šimka všichni tři obžalovaní v roce 2008 po společné dohodě využili tíživých osobních a majetkových poměrů dvou žen.



První z nich pod pohrůžkou násilí donutili odjet do Vídně, kde měla pracovat jako prostitutka. „V lednu 2009 vylákali do Anglie další poškozenou, které slíbili práci v pekárně. Ženě i přes její nesouhlas pod pohrůžkou možného bití nařídili, aby začala provozovat prostituci,“ stojí ve spise. Vrátit domů se jí podařilo až v květnu. Dodnes má v důsledku jednání obžalovaných psychické problémy.

