Holding po Všetečkovi požadoval náhradu za pokutu ve stejné výši, kterou dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle žaloby Všetečka v době, kdy působil jako předseda představenstva Zdravotnického holdingu, způsobil společnosti škodu, když se v letech 2007 a 2008 nakupovala zdravotnická technika pro krajské nemocnice. Šlo o šest zakázek v celkové hodnotě asi 35 milionů korun. Podle názoru antimonopolního úřadu krajský Zdravotnický holding v rozporu se zákonem rozdělil zakázky do samostatných smluv tak, že žádná z nich nepřesahovala limit dva miliony korun, do kterého zadavatelé nemusejí vypisovat výběrové řízení. Proto ÚOHS udělil v roce 2013 holdingu pokutu. Zdravotnický holding však podal na Všetečku žalobu až v roce 2017 a podle soudu tak nedodržel dvouletou lhůtu.

Jiří Kratochvíl však upozornil, že i kdyby nárok nebyl promlčen, Všetečka by zřejmě holdingu peníze vyplatit nemusel. „Soud neshledal, že by to byl pan žalovaný, kdo navodil situaci, kdy by měla být vyplacena pokuta… Naopak žalobce si nepočínal s péčí řádného hospodáře,“ uvedl soudce. Připomněl, že Zdravotnický holding neměl k případu dokumenty a doklady a u soudu se ukázalo, že když v době jednání s ÚOHS Všetečka holdingu nabídl pomoc, byl odmítnut.

Soud také rozhodl, že žalobce musí bývalému náměstkovi hejtmana zaplatit 47 tisíc korun na náklady soudního řízení.

Všetečka po skončení jednání řekl, že si tehdejší vedení Zdravotnického holdingu nechalo udělit pokutu úmyslně, aby na něj „mělo bič“.

Bývalý náměstek hejtmana čelil i obžalobě z porušování povinnosti při správě cizího majetku kvůli nákupu rentgenových přístrojů pro krajské nemocnice. Loni ho však soud zprostil obžaloby.

„Vzalo mi to deset let života,“ řekl včera Rostislav Všetečka. Uvedl, že kvůli soudním sporům dlouho nemohl sehnat práci.

Za Zdravotnický holding včera k soudu nikdo nepřišel.