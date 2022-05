Vytloukala dluh dluhem a za čtyři roky si vzala 85 půjček, teď jí hrozí vězení

Tak dlouho si půjčovala a zamotávala se do úvěrové sítě, až jí hrozí několik let žaláře. Řeč je o ženě z Náchodska, která během čtyř let uzavřela 85 úvěrových smluv o zápůjčce, čímž způsobila zhruba 30 společnostem škodu přesahující pět milionů korun. Z dluhové spirály se ale i přes všechny půjčky samozřejmě nevymotala.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv