Doporučení Policie ČR: E-mailová, či jiná neosobní komunikace by vzhledem ke své napadnutelnosti neměla být jediným komunikačním prostředkem pro komunikaci o platbách, zejména vyšších částek a to navzdory třeba i roky zaběhnuté praxi. Kriminalita se v posledních letech stále více přesunuje do kyberprostoru a uvedený případ je ukázkou, jak se lehce stát obětí podvodu. Zároveň je však také ukázkou, jak se takovému podvodu lehce i levně ubránit. Stačil jeden osobní telefonát se zástupcem firmy a policisté by přijali oznámení o podvodu ve stádiu pokusu. Nejméně dvoufázové ověření internetové komunikace by mělo proběhnout při platbě každé vyšší částky a zejména při nestandardních situacích, jako jsou uvedené žádosti o změnu čísla účtu či dřívější úhradu.