Východní Čechy – Při čtení obžaloby pětatřicetiletého Martina Smékala z Lanškrouna by se slabším povahám mohlo udělat mdlo. Až tak drasticky zacházel se svou přítelkyní z České Třebové.

Martin Smékal u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Lenka Kašparová

U výpovědi obžalovaného, jenž se měl dopustit mimo jiné znásilnění a pokusu o vraždu, pak veřejnost, která se v pondělí účastnila jednání Krajského soudu v Hradci Králové, jen žasla.

Smékal zcela sebevědomě vysvětlil, že se nejednalo o násilný čin. Současně se muž, který má manželku a děti, v soudní síni neopomněl pochlubit svým sexuálním uměním.

„Chtěl jsem jí jen k narozeninám splnit její sexuální touhy. Neměl jsem v úmyslu jí ublížit. Také fotka, na které je svázaná do kozelce se zapálenou svíčkou v konečníku, měla být k narozeninám jako dárek," vysvětloval s ledovým klidem.

Údajně chtěl svou přítelkyni překvapit a vyděsit. „Kdybych jí prozradil, že jsem to já, tak bych překvapení zkazil," obhajoval u soudu, proč ženě nepřiznal, kdo ji trýzní.

Scénář, který si připravil, chtěl dotáhnout do konce. Nezabránilo mu v tom ani to, že žena ztrácela po koktejlu rohypnolu s vodkou vědomí, zvracela a evidentně s jeho jednáním nesouhlasila.

„U poškozené došlo k rozvoji posttraumatické stresové poruchy těžké stupně, projevující se poruchami spánku, výraznou úzkostí, pocity vyčerpání, poruchami koncentrace, přehnanými úlekovými reakcemi a nelze vyloučit trvalé následky," píše se v obžalobě.

Příběh o splnění vysněného daru k narozeninám v podobě znásilnění však neodpovídá tomu, co obžalovaný vypověděl v přípravném řízení. „Uvedl jste, že vás poškozená stále milovala a dávala vám naději. Řekl jste, že jste ji chtěl ztrapnit a vystrašit, aby se bála být sama a chtěla být s vámi," konfrontoval Smékala s jeho předchozím tvrzením předseda senátu Jiří Vacek. Smékal však včera vysvětlil, že si tuto verzi vymyslel na popud policie.

Smékal je obžalován také za neoprávněné vniknutí do cizí elektronické pošty a odesílání dopisů z vazební věznice, což mu bylo zakázáno.

„Obžalovanému hrozí patnáct až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest," uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.

Z obžaloby

Martin Smékal měl údajně:

- spoutat ženu, přelepit jí oči náplastí, do uší vložit špunty;

- svléknout ji a vsunout jí prsty do vagíny;

- ovázat šálu kolem krku, sprchovat hadicí do pochvy a konečníku;

- spoutat do „kozelce", píchnout špendlíkem do hýždě, zasunout jí do konečníku zapálenou svíčku;

- podat jí směs vodky a rohypnolu;

- dát jí na hlavu igelitový sáček;

- vykonat na ní anální styk;

- fotografovat a filmovat akci.